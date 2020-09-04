Лещенко: Шунин вырос в классного вратаря и должен стать основным в сборной России

В четверг сборная России по футболу обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа Лиги наций.

"Бросилось в глаза, что у наших футболистов много технического брака в действиях, не хватает комбинационной игры, я лично не вижу сбалансированности состава, - сказал Лещенко. - Поэтому, видимо, тактика была простой - навесы, проходы, скидки Дзюбы. Но это лучше, чем бесполезная перепасовка на своей половине. Из положительного надо отметить, что в защите отрабатывали и что физическое состояние команды очень хорошее".

"Но надо нарабатывать связки и пытаться найти оптимальный состав. Хотя, хорошо, что есть приличный резерв. Много крепких футболистов, оснащенных физически", - добавил собеседник ТАСС.