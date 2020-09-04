Лещенко: Шунин вырос в классного вратаря и должен стать основным в сборной России

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин провел хороший матч против команды Сербии и должен стать основным голкипером сборной России. Такое мнение ТАСС высказал член консультативного совета "Динамо", народный артист РСФСР Лев Лещенко.
В четверг сборная России по футболу обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа Лиги наций.
"Бросилось в глаза, что у наших футболистов много технического брака в действиях, не хватает комбинационной игры, я лично не вижу сбалансированности состава, - сказал Лещенко. - Поэтому, видимо, тактика была простой - навесы, проходы, скидки Дзюбы. Но это лучше, чем бесполезная перепасовка на своей половине. Из положительного надо отметить, что в защите отрабатывали и что физическое состояние команды очень хорошее".
"Но надо нарабатывать связки и пытаться найти оптимальный состав. Хотя, хорошо, что есть приличный резерв. Много крепких футболистов, оснащенных физически", - добавил собеседник ТАСС.
По мнению Лещенко, далекоидущих выводов после матча с сербской командой делать не стоит. "По первой игре сложно делать выводы - посмотрим на игру с венграми (6 сентября в Будапеште - прим. ТАСС), - сказал народный артист РСФСР. - Подозреваю, что сербы начали пораньше готовиться - качество игры у них было хорошее. Но у наших был позитивный настрой, особенно в первом тайме - играли куражно, это дало такой результат".
Лещенко отметил надежную игру Шунина. "Шунина оценю положительно - два блестящих спасения, он большой молодец, а в пропущенных голах он не виноват, - считает Лещенко. - Мне нравится, что он в воротах - последние игры в "Динамо" отыграл блистательно, и клуб во многом от его уверенной игры отталкивается и выступает успешно в чемпионате России. Он вырос в классного вратаря и должен быть первым номером сборной, говорю это объективно, а не потому, что давний болельщик "Динамо".