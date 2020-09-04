Ковтун не считает случайным гол Караваева в матче сборных России и Сербии

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Гол защитника сборной России по футболу Вячеслава Караваева в матче первого тура группового этапа Лиги наций с командой Сербии не был случайным. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион России в составе московского "Спартака" и бывший защитник национальной команды Юрий Ковтун.

Встреча сборных России и Сербии прошла в четверг в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Караваев стал автором второго гола российской команды - после смещения с фланга он решился на удар из-за пределов штрафной, забив мяч в "девятку". Для 25-летнего защитника этот гол стал первым в составе национальной команды.

"Парню немного поменяли позицию - в клубе он играет справа, здесь вышел на левом фланге, - сказал Ковтун. - Думаю, это было сделано неспроста. К тому же мы знаем, какая у него правая нога, он и передачи раздает, и подает с фланга. Мне кажется, это [гол] не было случайностью, парень достаточно освоился, видно, что он обучаемый, еще много пользы принесет".

Ковтун считает, что сборной России не хватает скорости и командного взаимодействия. "Парни собрались после долгого перерыва, желание у них огромное, но это первая игра, - сказал эксперт. - Хотелось немного других скоростей, чуть более высокого уровня понимания и сыгранности, но на данный момент это хорошая игра и солидный результат".

Также бывший защитник сборной оценил тактический план национальной команды на игру. "Наша сборная не отходит от требований тренеров - в предыдущих матчах ребята тоже играли, используя высокий прессинг, они чувствуют эти моменты. Этим, вероятно, достигается такой результат. Игроки выдерживают, они не действуют по счету и даже в последние минуты держат прессинг", - отметил собеседник агентства.