Тетрадзе: сборная России победила сербов за счет агрессивного начала второго тайма

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Российские футболисты обыграли сербов в матче Лиги наций благодаря тому, что агрессивно провели начало второго тайма. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборных СССР, СНГ и России Омари Тетрадзе.

"Хорошая игра, самое главное есть победа, причем достаточно уверенная, - сказал Тетрадзе. - После такой длительной паузы первая игра, достойно смотрелись. Особенно понравился второй тайм, с каким настроем, футбольной агрессией вышла команда, когда она стала прессинговать соперника на их половине поля. Сыграл большую роль и быстрый гол, добавивший нашим ребятам уверенности".

"Надеюсь, более лучшие игры будут у сборной впереди, и то, что есть победа в первом матче, уже плюс. У команды сохранился победный дух с домашнего чемпионата мира. Мне понравилось, как команда играла в атаке, ее действия при потере мяча, когда старалась тут же прессинговать соперника. Если сербы выходили из под прессинга, наши успевали возвращаться назад и занимать правильные позиции", - добавил Тетрадзе.

В следующем матче сборная России 6 сентября в гостях сыграет с венграми, встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск.