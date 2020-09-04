Прядкин: сборная России по футболу, несмотря на долгую паузу, сохранила свой стиль

Сборная России в четверг в Москве на "ВТБ-Арене" обыграла команду Сербии со счетом 3:1. Этот матч стал для сборной России первым с ноября 2019 года.

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по футболу, несмотря на десятимесячную паузу, в матче группового этапа Лиги наций против команды Сербии продемонстрировала сыгранность и свой стиль. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

"Очень рад, что сборная России стартовала в Лиге наций с победы, - сказал Прядкин. - Победа достаточно сложная, у сербов хорошая команда. Здорово, что выиграли. Наши футболисты подошли к матчу в хорошей форме, хотя летом играли в очень насыщенном графике".

"Несмотря на длительный перерыв, наша команда сохранила свой стиль и продемонстрировала сыгранность, - отметил президент РПЛ. - Сразу несколько игроков основного состава получили травмы накануне сбора, но ребята, которые сегодня сыграли, отлично проявили себя".

Собеседник агентства отметил защитника Вячеслава Караваева, который стал автором победного гола. "Приятно и то, что первый гол в своем втором матче за сборную забил Вячеслав Караваев, - сказал Прядкин.

"Желаю удачи команде в выездной игре с командой Венгрии", - резюмировал президент РПЛ. Матч между сборными Венгрии и России в рамках Лиги наций состоится 6 сентября в Будапеште на стадионе "Пушкаш-Арена".