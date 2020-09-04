"Йокерит" не полетел в Минск, "Спартак" потерпел разгромное поражение. Итоги дня в КХЛ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Финский "Йокерит" не полетел в Минск на свой стартовый матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Динамо". Хельсинкской команде было засчитано техническое поражение.
В среду президент КХЛ Алексей Морозов во время матча за Кубок Открытия выразил радость в связи со стартом сезона в намеченный срок. Президент КХЛ высказал уверенность, что ситуация с переносами матчей из-за коронавируса пока не является критической, а также подчеркнул, что работа по организации игр в Минске отлажена, несмотря на события в стране. "Динамо" заверило руководство КХЛ в безопасности проведения матчей в Минске.
Однако уже на следующий день не обошлось без скандала. Финский "Йокерит" не полетел на свой стартовый матч регулярного чемпионата в Минск с местным "Динамо". Сначала финское издание Iltalehti сообщило, что команда не прибыла в аэропорт, и рейс в Минск был отменен. После этого КХЛ сделала официальное заявление, что встреча не состоится, а еще позднее команде из Хельсинки было засчитано техническое поражение.
Решение о техническом поражении прокомментировал вице-премьер РФ, бывший президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. "Нужно понимать, что Континентальная хоккейная лига - это все-таки международная лига, коммерческая, со штаб-квартирой в Москве, - сказал Чернышенко. - И, конечно, правительство РФ не оказывает никакого влияния на нее, они действуют в рамках правового поля России".
"Регламент говорит о том, что если принимающая сторона готова принимать команду, а та, которая приезжает на домашний матч, не может по каким-то причинам приехать, если это причины неуважительные, то тогда записывается техническое поражение. Но опять же, это Континентальная хоккейная лига должна сама принять такое решение", - подчеркнул он.
Сомнения в поездке "Йокерита" на первый матч сезона появились с самого начала развития ситуации в Белоруссии, однако 31 августа пресс-служба клуба сообщила, что команда полетит на игру в Минске в день матча. После этого протесты против поездки в Минск выразили Профсоюз хоккеистов Финляндии и фан-клуб "Йокерита", который заявил, что в противном случае бойкотирует домашние матчи команды. Финский клуб КХЛ также подвергся критике со стороны местных СМИ, а некоторые спонсоры прервали с ним партнерские отношения. Накануне против выезда "Йокерита" в Минск высказывались бывший владелец клуба Харри Харкимо, вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола и министр спорта Финляндии Анника Саарико.
"Йокерит" просил о переносе игры
Как отмечает финская газета Helsingin Sanomat, решение не отправляться в Минск было принято в самый последний момент. Как отмечает издание, по данным авиакомпании Finnair, самолет уже был готов принять пассажиров. Кроме того, директор по логистике "Йокерита" уже успел принести свой багаж в терминал, остальные члены команды должны были приехать в аэропорт на автобусе прямо к самолету без выхода в бизнес-терминал. Главным образом, это было сделано, чтобы не встречаться с представителями СМИ.
"Йокерит" попытался обсудить возможность сыграть в Минске позже из-за ситуации в Белоруссии. "Динамо" отказалось перенести игру. Было решено не ехать в Минск из-за проблем с безопасностью", - сказал ТАСС генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри.
Генеральный директор "Динамо" Дмитрий Басков подчеркнул, что был на связи с генеральным менеджером финского клуба. В их разговоре речи об отмене приезда гостей на игру не шло. По словам Баскова, хоккеисты приняли решение не лететь в Минск из-за угроз, которые поступали в их адрес в социальных сетях.
При этом в пресс-службе Министерства спорта и туризма Белоруссии сообщили ТАСС, что никаких предпосылок для отмены встречи по соображениям безопасности не было. "Если на территории Белоруссии проводятся спортивные соревнования, то наша страна всегда берет на себя обязательства, что соревнования пройдут с обеспечением всех мер безопасности и норм регламента. И у нас гости всегда чувствуют себя комфортно, в атмосфере гостеприимства и дружелюбия. Если и были какие-то обращения или угрозы, то надо спрашивать у "Йокерита", может ли клуб предоставить какие-то сведения и доказательства", - сказали в пресс-службе.
Курри же подчеркнул, что "Йокерит" продолжит выступать в КХЛ. Генеральный менеджер клуба отметил, что команда проведет свой первый матч в нынешнем сезоне 5 сентября в Риге против местного "Динамо".
Замена судей в Риге, поражение "Спартака"
Утром были сомнения и по поводу проведения встречи между рижским "Динамо" и казахстанским "Барысом". Латвийский канал TV3 сообщил, что один из судей, который должен был обслуживать матч, заразился коронавирусом. Также были изолированы и другие арбитры, входившие в контактную группу. В связи с этим КХЛ начала поиски новых арбитров, а игру обслуживала латвийская бригада судей.
Сама встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2. "Барыс" забросил три шайбы в ворота "Динамо" еще в первом периоде. Обе команды проводили первый матч под руководством новых главных тренеров - Петериса Скудры ("Динамо") и Юрия Михайлиса ("Барыс").
"Трактор" на своем льду уступил "Автомобилисту" со счетом 1:3, свою первую победу в КХЛ в качестве главного тренера одержал Билл Питерс, ранее работавший с рядом команд НХЛ и сборной Канады. Вернувшийся в "Трактор" Анвар Гатиятулин руководил игрой команды дистанционно, так как недавно перенес ОРВИ. Одним из главных героев встречи стал капитан "Автомобилиста" Павел Дацюк, отметившийся двумя голевыми передачами. В составе "Трактора" встречу пропустил новичок команды, вратарь сборной Чехии Роман Вилл.
Московский "Спартак" в стартовом матче сезона был разгромлен в Ярославле местным "Локомотивом" (2:7). Главный тренер красно-белых Олег Знарок с первых минут выпустил на лед вратаря Никиту Беспалова, а не Юлиуса Гудачека. После пятой пропущенной шайбы в начале третьего периода Беспалов был заменен на Павла Хомченко. В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился Егор Коршков, вернувшийся в команду из системы клуба Национальной хоккейной лиги "Торонто".
В других встречах "Авангард" благодаря голу новичка команды Рида Буше переиграл "Сибирь" со счетом 1:0. "Салават Юлаев" на выезде оказался сильнее "Торпедо" (3:2). Во всех голах поучаствовал новичок уфимской команды Маркус Гранлунд, на его счету гол и результативная передача.
В самом результативном матче дня "Северсталь" обыграла "Амур" со счетом 6:4. Команда из Хабаровска из-за вспышки коронавируса лишилась половины состава, в том числе всех легионеров и двух основных вратарей.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|7-2
|2
|2
|Северсталь
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|6-4
|2
|3
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|2
|4
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2-3
|1
|5
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Динамо Р
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-3
|0
|10
|Спартак
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-7
|0
|11
|Йокерит
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-5
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|2
|2
|Барыс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|3
|Салават Юлаев
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1-0
|2
|5
|Ак Барс
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|6
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Торпедо НН
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-3
|0
|10
|Сибирь
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-1
|0
|11
|Амур
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4-6
|0
|12
|Трактор
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0