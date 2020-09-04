"Йокерит" не полетел в Минск, "Спартак" потерпел разгромное поражение. Итоги дня в КХЛ

В среду президент КХЛ Алексей Морозов во время матча за Кубок Открытия выразил радость в связи со стартом сезона в намеченный срок. Президент КХЛ высказал уверенность, что ситуация с переносами матчей из-за коронавируса пока не является критической, а также подчеркнул, что работа по организации игр в Минске отлажена, несмотря на события в стране. "Динамо" заверило руководство КХЛ в безопасности проведения матчей в Минске.

Однако уже на следующий день не обошлось без скандала. Финский "Йокерит" не полетел на свой стартовый матч регулярного чемпионата в Минск с местным "Динамо". Сначала финское издание Iltalehti сообщило, что команда не прибыла в аэропорт, и рейс в Минск был отменен. После этого КХЛ сделала официальное заявление, что встреча не состоится, а еще позднее команде из Хельсинки было засчитано техническое поражение.

Решение о техническом поражении прокомментировал вице-премьер РФ, бывший президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. "Нужно понимать, что Континентальная хоккейная лига - это все-таки международная лига, коммерческая, со штаб-квартирой в Москве, - сказал Чернышенко. - И, конечно, правительство РФ не оказывает никакого влияния на нее, они действуют в рамках правового поля России".

"Регламент говорит о том, что если принимающая сторона готова принимать команду, а та, которая приезжает на домашний матч, не может по каким-то причинам приехать, если это причины неуважительные, то тогда записывается техническое поражение. Но опять же, это Континентальная хоккейная лига должна сама принять такое решение", - подчеркнул он.

Сомнения в поездке "Йокерита" на первый матч сезона появились с самого начала развития ситуации в Белоруссии, однако 31 августа пресс-служба клуба сообщила, что команда полетит на игру в Минске в день матча. После этого протесты против поездки в Минск выразили Профсоюз хоккеистов Финляндии и фан-клуб "Йокерита", который заявил, что в противном случае бойкотирует домашние матчи команды. Финский клуб КХЛ также подвергся критике со стороны местных СМИ, а некоторые спонсоры прервали с ним партнерские отношения. Накануне против выезда "Йокерита" в Минск высказывались бывший владелец клуба Харри Харкимо, вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола и министр спорта Финляндии Анника Саарико.

"Йокерит" просил о переносе игры

Как отмечает финская газета Helsingin Sanomat, решение не отправляться в Минск было принято в самый последний момент. Как отмечает издание, по данным авиакомпании Finnair, самолет уже был готов принять пассажиров. Кроме того, директор по логистике "Йокерита" уже успел принести свой багаж в терминал, остальные члены команды должны были приехать в аэропорт на автобусе прямо к самолету без выхода в бизнес-терминал. Главным образом, это было сделано, чтобы не встречаться с представителями СМИ.