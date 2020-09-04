Дзюба встретил сербов с Караваевым. Сборная России выиграла стартовый матч Лиги наций

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские футболисты обыграли команду Сербии в стартовом матче Лиги наций. Очередные мячи в составе национальной сборной забил ее капитан Артем Дзюба, также дебютным голом отметился защитник Вячеслав Караваев.

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Игра проходила на "ВТБ-Арене" без зрителей, как и остальные матчи турнира. Сборная России последний раз принимала гостей на стадионе в Петровском парке, который является домашней ареной "Динамо", 7 октября 2006 года, в 2008 году началась его реконструкция, продлившаяся 10 лет. Символично, что место в воротах занял вратарь Антон Шунин, всю карьеру выступающий за "Динамо". Голкипер не подвел сборную, пропустив всего один мяч и несколько раз выручив в опасных моментах. "Узнал сегодня, что выхожу. Гинтарас Стауче (тренер вратарей сборной России - прим. ТАСС) подошел и сказал, чтобы я получил удовольствие от футбола. Старался подсказывать защитникам", - сказал Шунин после игры. У сербов не было ни одного игрока из национального чемпионата - команда составлена из футболистов, представляющих крепкие европейские клубы. По совокупной трансферной стоимости она оказалась дороже россиян на практически €200 млн. Вероятно, соперник сделал ставку на индивидуальное мастерство своих футболистов и с первых минут начал владеть инициативой. Однако у ворот Шунина моментов практически не возникало.

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Вторую половину встречи подопечные Станислава Черчесова провели гораздо лучше. "Второй тайм понравился больше, в первой половине матча немного раскачивались. Видимо, Станислав Саламович [Черчесов] завел ребят, как он умеет. Пенальти был абсолютно заслуженный, надо отметить и [Антона] Шунина, который дважды спас", - сказал после матча ТАСС генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Шедевр Караваева Вторая половина игры показала хорошую функциональную готовность сборной России. Возможно, сказалось и наличие соревновательной практики. На данный момент в Российской премьер-лиге (РПЛ) уже сыграно шесть туров, а сербские футболисты только приступили к подготовке к новому сезону в своих клубах.

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Практически сразу после перерыва Страхиня Павлович свалил в своей штрафной Зелимхана Бакаева, которого вывел на ударную позицию Алексей Ионов. "Большинство наших игроков только начали тренировки, они далеки от соревновательного процесса, поэтому российская команда доминировала, показывала силу и энергию. Однако в этой ситуации было много интересного. Мы допустили ошибки из-за нервозности и потери концентрации", - сказал после игры главный тренер сербов Любиша Тумбакович. Пенальти, назначенное за нарушение на Бакаеве, хладнокровно реализовал Дзюба. В течение следующих 10 минут ничего выдающегося обе команды не показали. Можно отметить только дальний удар опытного защитника Александра Коларова по воротам Шунина. Чуть позже случился блестящий удар Вячеслава Караваева, который удвоил преимущество россиян. Защитник петербургского "Зенита" в клубе играет на правом краю, а в сборной против сербов вышел слева. После смещения с фланга он решился на удар из-за пределов штрафной. Голкипер Марко Дмитрович не смог достать мяч, залетевший в дальнюю "девятку" ворот.

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"Близко было к воротам, попытался взять игру на себя. Эмоции, ведь это первый гол за сборную. Особенный момент", - отметил после матча Караваев. Тренеры подстегивали футболистов Сербы смогли возродить интригу, когда разящую фланговую атаку голом завершил Александар Митрович, однако спустя три минуты сами же ее убили. Центральный защитник Никола Максимович упал около своей штрафной и упустил мяч. Подарком соперника воспользовался Дзюба, который точным ударом оформил дубль. "У меня левая нога, как у [Олега] Веретенникова (лучший бомбардир чемпионата России в истории - прим. ТАСС), - сказал Дзюба. - Я ответил всем хейтерам, которые говорят, что я уже не тот и возраст сказывается, не умею работать левой".

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После игры Черчесов назвал победу россиян сложной, но заслуженной. "Первые 20-25 минут разбирались, во время матча перестраивали нашу игру, поэтому какие-то вещи нам не до конца удались. В перерыве мы подробно поговорили, показали, кто и куда должен двигаться, стали намного организованнее действовать в обороне и в атаке", - отметил он. Тренер добавил, что его штаб подстегивал и поддерживал игроков, так как матч проводился без зрителей. "Сложная игра в эмоциональном плане, потому что дома обычно стадион полный, болельщики гонят футболистов вперед. Команду нужно поддерживать и направлять, поэтому тренерский штаб внес свою лепту - мы поддерживали, покрикивали, подбадривали. Взяли три очка и едем к венграм, которые на выезде уже победили турок", - сказал Черчесов.

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Сборные России и Сербии выступают в третьей группе лиги B. В параллельном матче квартета команда Венгрии в гостях оказалась сильнее сборной Турции со счетом 1:0. В следующем матче сборная России 6 сентября в гостях сыграет с венграми, встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск.