СМИ: спортсменов на Олимпиаде в Токио освободят от двухнедельного карантина

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии приступило к проработке варианта освобождения спортсменов от необходимости прохождения двухнедельного карантина после прибытия в страну перед Олимпиадой в Токио. Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK со ссылкой на источники.

Японские чиновники считают, что изоляция, которая сейчас часто применяется в качестве меры профилактики распространения коронавируса, негативно скажется на эмоциональном и физическом состоянии атлетов. Власти намерены установить правила, при которых спортсменам, тренерам, судьям и другим лицам, имеющим непосредственное отношение к Играм, будет рекомендовано не покидать пределы Олимпийской деревни.

В пятницу рабочая группа по мерам против коронавируса в составе олимпийских и правительственных чиновников проведет первую встречу. Заседание будет посвящено пограничному контролю, антивирусной профилактике и мерам на случай вспышки заражений. Кроме того, комиссия рассмотрит возможность внедрения нового мобильного приложения для отслеживания перемещений спортсменов и официальных лиц во время соревнований. Что касается системы въезда и выезда в период Игр, то главным требованием станет наличие отрицательного теста на коронавирус.

Японская сторона в ходе предстоящих консультаций также должна выработать правила проведения сборов для спортсменов непосредственно перед Олимпиадой. Другие темы, стоящие на повестке дня, включают в себя обеспечение достаточного количества больничных коек на случай роста числа инфицированных и организацию мест для проверки состояния здоровья атлетов на спортивных объектах. Предполагается, что комиссия также может обсудить варианты сокращения числа зрителей на стадионах, если пандемия не пойдет на спад.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" будет сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения Игр.