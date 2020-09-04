"Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Денвер" в матче плей-офф НБА

ТАСС, 4 сентября. "Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Денвер" в первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 120:97.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Клипперс" Кавай Леонард, набравший 29 очков. В составе "Денвера" больше всего очков в активе центрового Николы Йокича (15).

Счет в серии стал 1-0 в пользу "Клипперс". Следующая встреча состоится 6 сентября. В первом раунде "Клипперс" обыграли "Даллас" (4-2). "Денвер" в семи матчах взял верх над "Ютой" (4-3).

В другой встрече второго раунда "Торонто" победил "Бостон" (104:103) благодаря трехочковому форварда Оу Джи Ануноби за 0,5 секунды до финальной сирены. Канадский клуб сократил отставание и теперь проигрывает в серии со счетом 1-2.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.