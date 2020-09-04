"Ванкувер" сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Вегасом"

ТАСС, 4 сентября. "Ванкувер" одержал победу над "Вегасом" со счетом 4:0 в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Джейк Виртанен (3-я минута), Джей Ти Миллер (42), Куинн Хьюз (49) и Бо Хорват (56).

Счет в серии стал равным - 3-3. Заключительный матч серии до четырех побед состоится 4 сентября, начало - в 23:00 мск.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.