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Лига наций

Михельсон: пандемия не скажется на бюджете Российского футбольного союза

Член попечительского совета РФС также прокомментировал победу сборной России над командой Сербии в стартовом матче розыгрыша Лиги наций
Член попечительского совета РФС Леонид Михельсон Наиль Фаттахов/ТАСС
Описание
Член попечительского совета РФС Леонид Михельсон
© Наиль Фаттахов/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Тяжелая эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, не скажется на бюджете Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам сообщил член попечительского совета организации Леонид Михельсон.

"Это моя задача, пандемия не скажется на бюджете РФС. Я не говорю, что он увеличится, говорю, что не отразится", - подчеркнул Михельсон.

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Функционер также прокомментировал победу сборной России над командой Сербии (3:1) в стартовом матче розыгрыша Лиги наций. "Сборная провела первый матч за десять месяцев - это большая пауза, очень хорошо, что команда выиграла. У меня было волнение за результат по ходу первого тайма, когда сербы хорошо играли. Артем Дзюба - молодец, забил и с пенальти, и с игры", - добавил член попечительского совета РФС.

Сборные России и Сербии выступают в третьей группе лиги B. В параллельном матче группы команда Венгрии в гостях оказалась сильнее сборной Турции со счетом 1:0. В следующем матче сборная России 6 сентября в гостях сыграет с венграми, встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск.

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