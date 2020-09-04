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НБА

Баскетболист "Мемфиса" Морант признан лучшим новичком сезона в НБА

Также на это звание претендовали защитник "Майами" Кендрик Нанн и форвард "Нью-Орлеана" Зайон Уильямсон

ТАСС, 4 сентября. Разыгрывающий "Мемфиса" Джа Морант признан лучшим новичком сезона-2019/20 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

Также на звания лучшего новичка претендовали защитник "Майами" Кендрик Нанн и форвард "Нью-Орлеана" Зайон Уильямсон.

До паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса, Морант был лидером НБА среди новичков по среднему количеству очков (17,6) и результативных передач (6,9) за игру. Также среди новичков он оформил больше всех дабл-даблов (11) и стал единственным новичком, который сумел оформить трипл-дабл.

"Мемфис" по итогам регулярного чемпионата не смог пробиться в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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