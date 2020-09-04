УЕФА 1 октября может дать рекомендации по возвращению зрителей на игры ЛЧ и ЛЕ

В четверг в Москве на "ВТБ-Арене" состоялся матч Лиги наций между сборными России и Сербии (3:1). Игра прошла при пустых трибунах. При этом матчи чемпионата России, прошлый сезон которого возобновился в июне после связанной с пандемией коронавируса трехмесячной паузы, проходят с ограниченным числом зрителей на трибунах.

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 1 октября может дать рекомендации по возвращению зрителей на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом журналистам сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ), член совета директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг Сергей Прядкин.

"У нас было два совета директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг, как член стратегического совета УЕФА общался с УЕФА, - сказал Прядкин, отвечая на вопрос о перспективах возвращения болельщиков на международные матчи. - Есть предпосылки, есть план - они хотят посмотреть, как будет складываться эпидемиологическая обстановка в странах".

Первый матч со зрителями под эгидой УЕФА после возобновления соревнований запланирован на 24 сентября. В Будапеште на "Пушкаш-Арене" должна состояться игра между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, германской "Баварией" и испанской "Севильей".

"В Венгрии, если проведут матч за Суперкубок УЕФА со зрителями, на основании этого будут сделаны определенные выводы, чтобы в дальнейшем дать определенные рекомендации. В том числе играть Лигу Европы и Лигу чемпионов со зрителями. По информации Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, они хотят посмотреть и, если все будет нормально, с 1 октября давать рекомендации; помните, как было у нас [в чемпионате России] - 10%, 15%, 20%, 30% и так далее", - отметил президент РПЛ.

Говоря об увеличении числа зрителей на матчах РПЛ, Прядкин подчеркнул, что лига действует в соответствии с регламентными нормами и санитарно-эпидемиологической обстановкой, исходя из рекомендаций в том или ином регионе. "Как только субъекты федерации решат, что санитарная обстановка позволяет им увеличивать [число зрителей на трибунах], мы, безусловно, пойдем навстречу. Александр Валерьевич (Дюков, президент РФС - прим. ТАСС) неоднократно говорил об этом. Мы и с клубами это обсуждали", - резюмировал глава премьер-лиги.