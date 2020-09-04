Прядкин считает, что РФС пойдет навстречу клубам при составлении календаря Кубка России

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения Кубка России, согласно которому вместо стадии 1/32 и 1/16 финала будут сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них будет по одной команде от РПЛ, Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). На этой стадии национального кубка команды премьер-лиги, которые не представляют Россию в еврокубках (места с седьмого по 16-е), могут встретиться с клубами из географически отдаленных регионов - иркутским "Зенитом", красноярским "Енисеем" и "СКА-Хабаровском". Матчи групповой стадии кубка будут проводиться посреди недели между турами в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

"Мы обсуждали с президентами всех лиг и Александром Александровичем (Алаевым, генеральным секретарем РФС - прим. ТАСС), проводили рабочую встречу, - сказал Прядкин, отвечая на вопрос о том, что при жеребьевке Кубка России кому-то из клубов РПЛ в условиях плотного календаря в групповой стадии турнира может достаться команда из географически далекого региона страны. - Давайте дождемся жеребьевки. У нас есть даты [проведения матчей группового этапа Кубка России], есть даты, под которые мы можем подстроиться, Российский футбольный союз пойдет нам навстречу. Мы сделаем достаточно гибкую систему".

"Понятно, что это жребий и каждый может попасть. Постараемся учесть, мы видим готовность Российского футбольного союза быть гибким. Очень сложно в условиях обстановки современного мира, потому что [есть] очень жесткие рамки", - добавил президент РПЛ.

Прядкин отметил, что ФНЛ и ПФЛ, чьи соревнования в сезоне-2019/20 не были доиграны из-за пандемии коронавируса, прислушиваются к опыту РПЛ, которая после трехмесячной паузы возобновила чемпионат и доиграла его. "Рестарт прошлого сезона нам очень пригодился для проведения этого сезона, - сказал он. - Мы готовы к этому. Клубы привыкли, отработали, как нужно действовать, вопросов нет".

"И ФНЛ, и ПФЛ нас благодарят. На примере их "старшего брата" мы вместе решаем те вопросы, которые нужны для того, чтобы футбол был. Считаю, что мы все сделали правильно, Александр Валерьевич (Дюков, президент РФС - прим. ТАСС) все сделал правильно, настояв [на возобновлении сезона-2019/20 в РПЛ], и все мы поддержали", - резюмировал президент премьер-лиги.