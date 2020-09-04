Прядкин назвал сроки обсуждения вопроса о квотах для гостевых болельщиков в РПЛ

Сезон-2020/21 в РПЛ стартовал 8 августа. На данный момент в чемпионате России в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, регламентом не предусмотрены сектора для болельщиков гостевых команд. При этом поклонники клубов могут ходить на игры и на выезде, покупая билеты на общих основаниях. Клубы премьер-лиги идут навстречу фанатам команд-соперниц, выделяя для них обособленные сектора.

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) вернется к обсуждению вопроса о выделении квоты для болельщиков гостевых команд в матчах Тинькофф - чемпионата России по футболу ближе к середине сентября. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Пока, как вы знаете, регламент принят без гостевых секторов, - сказал Прядкин. - Этот вопрос некоторые клубы поднимали. Мы перенесли общее собрание клубов РПЛ, сейчас на первом месте стоит запуск молодежного первенства. Пока разрешения от Роспотребнадзора на это нет, потому что молодежные соревнования проводить нельзя; как только получим добро, будем обсуждать все другие вопросы - мы находимся в контакте, ожидаем, что числа десятого получим разрешение".

"Все равно получается так, что некоторые болельщики гостевых команд покупают билеты и приходят на матч. Ряд клубов идут навстречу, выделяют сектора, но в этой ситуации за порядок отвечает принимающий клуб. Конечно, если эпидемиологическая обстановка позволит и клубы примут решение о гостевых секторах, то мы поддержим их", - добавил президент РПЛ.

После шести туров первое место в турнирной таблице занимает московский "Спартак", в активе которого 14 очков. На второй строчке располагается петербургский "Зенит", на третьей - "Сочи". В активе действующего чемпиона 13 очков, у команды из Краснодарского края - 12.