СМИ: клубы Английской премьер-лиги потеряют в сезоне-2020/21 $717 млн из-за пандемии

Убытки связаны в том числе с отсутствием болельщиков на аренах. В соответствии с планами АПЛ фанатам разрешать посещать стадионы лишь с октября и то в ограниченном количестве. "Наши бизнес-модели предполагают заполнение стадионов на 98-100%", - пояснил исполнительный директор команды "Брайтон" Пол Барбер. Меньшее количество болельщиков на трибунах, по его словам, создает финансовые проблемы.

ТАСС, 4 сентября. Двадцать клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) потеряют в сезоне-2020/21, который стартует 12 сентября, 540 млн фунтов стерлингов ($717,5 млн) из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на данные высшего дивизиона футбола Англии.

В 16 млн фунтов ($21,2 млн) оценивается принятие на аренах необходимых мер с целью воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции.

Мощным ударом по надеждам клубов поправить финансовое положение стало, по информации издания, внезапное расторжение в четверг премьер-лигой трехлетней сделки в размере 525 млн фунтов (почти $700 млн) с китайской цифровой вещательной компанией PPTV по трансляциям в Китае матчей ведущих английских клубов. Такое решение было принято после того, как компания из КНР не выплатила в апреле АПЛ обговоренные в соглашении 160 млн фунтов ($212,6 млн).

Согласно заявлению премьер-лиги, которая подтвердила расторжение контракта, на данном этапе она не собирается комментировать этот шаг. PPTV же отметила, что пандемия породила проблемы, которые нашли отражение в переговорах. "Сторонам не удалось прийти к соглашению о стоимости [сделки], и мы решили прекратить сотрудничество с АПЛ", - уточняется в заявлении китайских предпринимателей.

В прошлом сезоне потери Английской премьер-лиги, по сведениям издания, составили 850 млн фунтов ($1,1 млрд). Они связаны, в частности, с резким падением выручки от продажи билетов на стадионы, а также с необходимостью выплаты компенсации вещателям в размере 330 млн фунтов ($438,5 млн) за трехмесячный простой после введения карантина.