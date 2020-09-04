Тарпищев: Медведев и Рублев на ходу, а Хачанову было сложнее на первой неделе US Open

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев уверенно стартовали на Открытом чемпионате США (US Open) и набрали хороший ход, выйдя в третий круг турнира, а Карену Хачанову было сложнее, но он сумел справиться с трудностями. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев во втором круге победил австралийца Кристофера О'Коннелла (6:3, 6:2, 6:4), его следующим соперником станет американец Джеффри Волф. Рублев обыграл француза Грегуара Баррера (6:2, 6:4, 7:6) и в следующем круге сыграет с итальянцем Сальваторе Карузо. Хачанов победил соотечественника Андрея Кузнецова (6:3, 6:4, 6:1) и дальше встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

"К ребятам претензий никаких нет - молодцы. Двое - Медведев и Рублев, видно, что на ходу, в неплохой форме. Хачанову было сложнее, ведь он всю пандемию просидел в Москве и не мог полноценно тренироваться. Счастье, что выиграл в первом круге - по качеству игры он только-только втянулся", - сказал Тарпищев.

"У Рублева пока только одна проблема - нет оптимальности в тактико-тактических действиях. Но все это вопрос отсутствия соревновательной практики. В любом случае уверен, что вторая неделя будет интереснее и нас ждет непредсказуемая развязка", - добавил собеседник ТАСС.

Турнир завершится 13 сентября. Соревнования проходят без зрителей.