{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Победитель Кубка России по футболу сезона-2020/21 получит 20 млн рублей

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев надеется, что призовой фонд может быть увеличен
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Обладатель Бетсити - Кубка России по футболу сезона-2020/21 получит 20 млн рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев

На эту тему
Стали известны все участники группового этапа Кубка России по футболу

"Победитель Кубка России получит 20 млн рублей. Мы надеемся, что удастся увеличить призовой фонд", - сказал Алаев.

Российский футбольный союз принял решение изменить формат Кубка России начиная с сезона-2020/2021. В частности, введена система элитного группового раунда вместо стадии 1/32 и 1/16 финала. На этом этапе команды разделяются на 10 групп по 3 команды. В группы войдут по одному представителю от каждой лиги, которые сыграют между собой по одному матчу.

От Российской премьер-лиги (РПЛ) на данном этапе принимают участие команды, не квалифицировавшиеся в еврокубки по итогам предыдущего сезона.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
РФС ждет большого количества заявок на проведение финала Кубка России
В пятницу в Москве прошла жеребьевка групповой стадии турнира
Читать полностью