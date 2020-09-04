Победитель Кубка России по футболу сезона-2020/21 получит 20 млн рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Обладатель Бетсити - Кубка России по футболу сезона-2020/21 получит 20 млн рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев

"Победитель Кубка России получит 20 млн рублей. Мы надеемся, что удастся увеличить призовой фонд", - сказал Алаев.

Российский футбольный союз принял решение изменить формат Кубка России начиная с сезона-2020/2021. В частности, введена система элитного группового раунда вместо стадии 1/32 и 1/16 финала. На этом этапе команды разделяются на 10 групп по 3 команды. В группы войдут по одному представителю от каждой лиги, которые сыграют между собой по одному матчу.

От Российской премьер-лиги (РПЛ) на данном этапе принимают участие команды, не квалифицировавшиеся в еврокубки по итогам предыдущего сезона.