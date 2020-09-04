"Спартак" сыграет с "Енисеем" и "Родиной" на групповом этапе Кубка России по футболу

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" встретится с красноярским "Енисеем" и московской "Родиной" на групповом этапе Бетсити - Кубка России. Об этом стало известно в ходе жеребьевки турнира, которая проходит в пятницу в Москве.

Команды попали в группу 2.

В группе 1 сыграют екатеринбургский "Урал", московский "Велес" и ульяновская "Волга";

в группе 3 - тульский "Арсенал", ивановский "Текстильщик" и "Салют-Белгород";

в группе 4 - "Уфа", "Чертаново" (Москва) и "Ленинградец" из Ленинградской области;

в группе 5 - подмосковные "Химки", "Нижний Новгород" и иркутский "Зенит";

в группе 6 - грозненский "Ахмат", ярославский "Шинник" и подмосковное "Знамя";

в группе 7 - волгоградский "Ротор", самарские "Крылья Советов" и "Динамо-Ставрополь";

в группе 8 - "Сочи", "Оренбург" и пермская "Звезда";

в группе 9 - казанский "Рубин", "СКА-Хабаровск" и новороссийский "Черноморец";

в группе 10 - "Тамбов", "Динамо-Брянск" и "Машук-КМВ" из Пятигорска.

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения Кубка России, согласно которому вместо стадии 1/32 и 1/16 финала будут сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них будет по одной команде от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ - один матч на выезде, один на своем поле, клубы ПФЛ - оба матча дома.

Если команды на групповом этапе не смогут определить победителя в основное время матча, то назначается серия пенальти. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в серии пенальти - два, за поражение в серии пенальти - одно, за поражение в основное время очков не начисляется. Победитель каждой из 10 групп выходит в 1/8 финала, с этой стадии начнут выступление в турнире команды, выступающие в еврокубках - санкт-петербургский "Зенит", "Краснодар", "Ростов", московские "Локомотив", ЦСКА и "Динамо". Точные даты матчей станут известны позднее.