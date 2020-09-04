Смирнов: политики США в конфликте с WADA не учитывают мнение своих спортсменов

В интервью Reuters президент WADA Витольд Банька не исключил, что спортсмены США могут быть лишены права участвовать в Олимпийских играх и других международных соревнованиях в случае отказа правительства страны финансировать организацию. США в свою очередь настаивают на реформировании WADA и расширении своего представительства в руководящих органах и комитетах агентства. Вопрос приостановки финансирования WADA сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе США.

"Пока это требование политиков, - сказал Смирнов. - Мы же взаимодействуем не с политическими органами стран, а с аффилированными членами - национальными олимпийскими комитетами, чья позиция и должна рассматриваться, сейчас мы ее не видим. Есть определенная культура и этика поведения, которой надо следовать, нажим тут совершенно неуместен. Надо просчитать последствия, в первую очередь для самих спортсменов США".

"Подобные призывы конгрессменов раздавались и раньше, вспомните Джона Маккейна, - отметил Смирнов. - Он же был известен не только благодаря своими последними заявлениями, это тот самый Маккейн, который расследовал дело о коррупции в Международном олимпийском комитете в конце 90-х. Тогда он выступал за перенос МОК на территорию США, именно с ним тогда воевал Хуан Антонио Самаранч (бывший президент МОК - прим. ТАСС). Конгрессмены США уже давно засветились в своем нездоровом интересе к международным спортивным институтам".

Смирнов считает, что возникшая проблема находится в политическом контексте. "Если есть необходимость в реформировании WADA, то это должно быть консолидированным предложением, которое согласовано со всеми национальными олимпийскими комитетами. Почему приоритет должен предоставляться США? В данном случае руководитель WADA занял принципиальную позицию, должен быть процессуальный механизм, который регулирует подобные вещи, диктат совершенно неуместен", - сказал собеседник агентства.

Учредителями WADA являются МОК и государства стран, которые поровну финансируют организацию. В 2020 году бюджет WADA составил $37,4 млн. США внесли наибольший вклад среди всех стран - $2,7 млн.