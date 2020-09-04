РФС ждет большого количества заявок на проведение финала Кубка России

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) рассчитывает получить большое количество заявок от городов на право принять финал Бетсити - Кубка России по футболу в сезоне-2020/21. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь союза Александр Алаев.

В пятницу в Москве прошла жеребьевка групповой стадии Кубка России. Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадии 1/32 и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них собраны по одной команде от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

"Города уже подают заявки, но я пока не могу говорить из уважения к другим городам, - сказал Алаев. - Думаю, что после такой жеребьевки многие подадут заявки, мы будем рассматривать все заявки. Финал Кубка России - это уже давно далеко не рядовое событие".