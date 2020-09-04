РФС планирует представить новый трофей для победителя Кубка России по футболу

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Трофей, вручаемый победителю Бетсити - Кубка России по футболу, требует обновления, в будущем будет представлен новый кубок. Об этом журналистам в пятницу рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
"В будущем мы планируем представить новый кубок, новый трофей. Но забегать вперед не хочу. Мне и моим коллегам кажется, что пора обновлять трофей", - сказал Алаев.
Российский футбольный союз принял решение изменить формат Кубка России начиная с сезона-2020/2021. В частности, введена система элитного группового раунда вместо стадии 1/32 и 1/16 финала. На этом этапе команды разделяются на 10 групп по 3 команды. В группы войдут по одному представителю от каждой лиги, которые сыграют между собой по одному матчу.
От Российской премьер-лиги (РПЛ) на данном этапе принимают участие команды, не квалифицировавшиеся в еврокубки по итогам предыдущего сезона.