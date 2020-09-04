В РФС уверены, что клубы РПЛ не будут ездить на матчи Кубка России вторыми составами

В пятницу в Москве прошла жеребьевка групповой стадии Кубка России. Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадии 1/32 и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них собраны по одной команде от РПЛ, Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) уверен в том, что клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не будут выставлять на матчи Бетсити - Кубка России по футболу вторые составы. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

"Уверен, что мы пришли к тому, что все хотят выиграть Кубок России и никому не придет в голову ехать вторым составом, - сказал Алаев. - Безусловно, ротация будет, но уверен, что клубы будут выбирать оптимальные составы, исходя из соперников. Кубок России - самый короткий путь в еврокубки".

Также генсек РФС не стал утверждать, что новый формат Кубка России долгое время просуществует в нынешнем виде. "Самое главное - мы сделали первый шаг, ушли от стандартной формы. Я благодарен коллегам, руководителям клубов. Не все сразу восприняли и согласились на новый формат, была проделана большая работа, всегда все новое дается тяжело", - отметил он.

"Я абсолютно уверен, что это правильное решение и [оно] принесет успех. Но говорить о том, что мы будем играть в этом формате долгие годы, я не буду. Мне кажется, мы можем прийти к тому, что игр группового этапа станет больше. Мне бы этого хотелось, хочется больше игр, больше футбола; я уверен, что мы придумаем что-то новое", - резюмировал Алаев.