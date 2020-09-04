Большинство матчей Кубка России по футболу будут показаны на общедоступных платформах

"Думаю, что на свободных платформах Кубок России увидят практически все зрители. Безусловно, будет много трансляций в интернете. Мы понимаем, что в наше время телевидение выходит на первый план. Мы сейчас на финальной стадии по заключению договора на телеправа, в ближайшее время можно будет увидеть расписание, где какие игры будут транслироваться", - сказал Алаев.

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадии 1/32 и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них собраны по одной команде от РПЛ, Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые сыграют между собой по одному матчу.