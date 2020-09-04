Директор "Автомобилиста" Рябков: клубу поставлена задача выйти в финал плей-офф КХЛ

"У нас есть задача - борьба за выход в финал Кубка Гагарина. Это будет непросто, будем прилагать все усилия, - сказал Рябков. - Мы стабильно выступали в регулярных чемпионатах - если суммарно сложить количество очков за последние три регулярных сезона, то "Автомобилист" по их итогам занимал четвертое место. Чемпионаты сами по себе хороши, но наша задача - научиться сделать следующий шаг".

По словам Рябкова, выбор игроков в межсезонье происходил в тесном взаимодействии с новым главным тренером команды Биллом Питерсом. "Нам повезло в том, что мы достаточно быстро достигли соглашения с ним. Предложения шли с нашей стороны, и Билл с помощью видео мог знакомиться с потенциальными новичками, отклонять он кого-то мог, но таких было мало. Очень важно иметь боеспособную обойму квалифицированных хоккеистов, и именно наличие фарм-клуба дает такую подушку безопасности", - отметил Рябков.

Новый домашний дворец для "Автомобилиста", как сообщалось ранее, должен быть готов к 30 июня 2022 года. "Такую задачу поставил президент нашего клуба. Строительство не прерывалось и во время пандемии. Оно идет по графику, к концу 2020 года должны закончить возведение коробки и кровли", - подчеркнул директор клуба.