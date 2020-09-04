Колосков: козырями сборной России по футболу в матче с сербами были прессинг и скорость

"Вполне достойный результат, можно сказать даже впечатляющий, - сказал Колосков. - Соперник мне очень понравился, особенно первые 20 минут. Если бы сербы были еще готовы физически, игра могла сложиться и по-другому. В любом случае наши ребята молодцы: выбрали темп, во втором тайме вообще стали прессинговать, почувствовали, что соперник в не очень хорошем физическом состоянии".

"Наш тренерский штаб показал, что управляет командой: не дали сопернику разбежаться, проявить свое превосходство в техническом отношении, а когда сербы подсели, выложили свои козыри - высокий прессинг и скорость. Конечно, не обошлось и без доли везения, команда еще далека до качественной игры. Пока эстетика заключалась в борьбе, в неуступчивости, грамотном тактическом построении. С возвращением в строй травмированных сборная еще прибавит во всех компонентах, а пока сделан хороший задел на будущее", - добавил Колосков.

Из моментов, которые не понравились в игре национальной команды, Колосков отметил большое количество потерь при передачах и частые споры с судьей. "Слишком много потерь, обрезов, когда оставляли себя в меньшинстве, [вратарь] Антон Шунин молодец - два-три раза здорово выручил команду. Еще не понравилось, что после каждого свистка игроки что-то начинают объяснять судье, это непозволительно; в одном моменте даже Черчесов не выдержал, показал пальцем своим игрокам, мол, рот прикройте. А все потому, что привыкли спорить у нас в чемпионате с судьями - хорошо шотландец (матч обслуживал Уильям Коллам - прим. ТАСС) внимание не обращал, а другой судья, более вредный, мог и карточку показать", - отметил он.

В следующем матче сборная России 6 сентября сыграет в гостях со сборной Венгрии, которая в первом туре на выезде обыграла команду Турции (1:0). "Техничная команда, так просто турок на их поле не обыграешь, матч будет непростой. Нужно избежать ошибок, которые у нас были с сербами, побольше сыгранности, поменьше бесцельных передач, споров с судьями. Если игроки и тренер извлекут урок из этого матча, вновь будет положительный результат", - подчеркнул Колосков.