Питерс: Дацюк продолжает оставаться одним из ведущих хоккеистов "Автомобилиста"

В межсезонье 42-летний Дацюк, являющийся олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли и чемпионом мира, продлил контракт с клубом. В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" обыграл в гостях челябинский "Трактор" со счетом 3:1. Дацюк сделал две голевые передачи.

"Павел - один из ведущих игроков, особенно когда он на 100% здоров. Мне понравилось, как он играл в матче с "Трактором" с [Дэном] Сэкстоном в меньшинстве. Помимо этого, он потрясающе играет на вбрасываниях, у него есть голевое чутье, что он показал, отдав результативные передачи на [Алексея] Макеева и Сэкстона", - сказал Питерс.

"Мне нравится, как он с партнерами смотрится в меньшинстве. Будем использовать его с такими отличными форвардами, как [Джефф] Плэтт и [Александр] Протапович. Все зависит от его здоровья: если он будет здоров, то будет играть", - добавил тренер команды.

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков не стал говорить по поводу того, останется ли в клубе Дацюк после завершения карьеры. "Все вопросы штатного расписания, особенно на руководящих должностях, - это прерогатива президента клуба. Наверное, только сам Павел может рассуждать о планах", - отметил он.