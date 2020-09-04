{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Тренер "Автомобилиста" Питерс заявил, что не останавливал работу, пока болел коронавирусом

О заражении Питерса в середине августа ТАСС рассказал спортивный директор клуба Олег Гросс

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба "Автомобилист" Билл Питерс продолжал работать тогда, когда находился в изоляции в связи с заражением коронавирусом. Об этом он рассказал журналистам.

О заражении Питерса в середине августа ТАСС рассказал спортивный директор клуба Олег Гросс.

На эту тему
Главный тренер ХК "Автомобилист" Питерс заразился коронавирусом

"Болезнь протекала бессимптомно. Моя семья в Северной Америке, мне же надо было быть изолированным от общества, сидеть дома. Это было непростое время, потому что надо было быть в работе, помогать тренерскому штабу. Спасибо организации, что не дали умереть с голоду, подвозили продукты", - сказал Питерс.

"Я не останавливал работу, хотел побыстрее вернуться. Две недели выпали из режима. И после того, как я сдал отрицательный анализ, приступил к работе", - добавил тренер.

Футбол в России
ФК "Родина" может провести матч Кубка России против "Спартака" на "Открытие-Арене"
Домашним стадионом клуба является "Янтарь" в Москве
Читать полностью