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Футбол в Испании

СМИ: Месси записал заявление о том, что останется в "Барселоне"

Контракт испанского клуба с нападающим истекает 30 июля 2021 года
Лионель Месси EPA-EFE/ANDREU DALMAU
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/ANDREU DALMAU

ТАСС, 4 сентября. Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси записал заявление о том, что не покинет каталонский клуб. Об этом сообщает портал Sphera Sports.

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Ранее 33-летний аргентинец сообщил "Барселоне" о желании покинуть клуб, в числе претендентов на игрока называются английский "Манчестер Сити", итальянские "Интер" и "Ювентус" и французский "Пари Сен-Жермен". "Барселона" заявляла о своей заинтересованности в сохранении Месси в составе. В четверг прошли переговоры между президентом клуба Хосепом Бартомеу и отцом футболиста Хорхе Месси, по итогам которых клуб отказался продавать игрока и снижать сумму отступных. Соглашение испанского клуба с нападающим истекает 30 июля 2021 года.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.

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