ФК "Родина" может провести матч Кубка России против "Спартака" на "Открытие-Арене"

В пятницу в Москве прошла жеребьевка группового этапа Кубка России. По ее итогам в одну группу в Кубке России попали московские "Спартак" и "Родина", а также красноярский "Енисей". "Родина" и "Енисей" принимают своих соперников на стадионах "Янтарь" в Москве и "Центральный" в Красноярске соответственно.

"Будем связываться со "Спартаком", если будет приемлемое предложение по "Открытие-Арене", примем его, - сказал Архипов. - Мы все-таки не самый богатый клуб. Конечно, ребята в команде хотят сыграть на стадионе уровня РПЛ".

"Нас устроит и другой стадион, вопрос цены, - отметил гендиректор "Родины". - Будем выбирать. Если будет большой стадион, намерены подтянуть со своей стороны болельщиков, проведем программу лояльности. А с точки зрения спартаковских болельщиков, которых будет в достаточном количестве, так это хорошо, хочется играть при большом количестве зрителей, мы их вниманием в ПФЛ не избалованы; если ничего не подойдет, вернемся к домашнему стадиону "Янтарь".

Кубок России впервые проводится в таком формате в сезоне-2020/21; согласно нему вместо стадии 1/32 и 1/16 финала будут сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них будет по одной команде от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и ПФЛ; групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ - один матч на выезде, один на своем поле, клубы ПФЛ - оба матча дома.

Если команды на групповом этапе не смогут определить победителя в основное время матча, то назначается серия пенальти. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в серии пенальти - два, за поражение в серии пенальти - одно, за поражение в основное время очков не начисляется. Победитель каждой из 10 групп выходит в 1/8 финала, с этой стадии начнут выступление в турнире команды, выступающие в еврокубках - санкт-петербургский "Зенит", "Краснодар", "Ростов", московские "Локомотив", ЦСКА и "Динамо". Точные даты матчей станут известны позднее.