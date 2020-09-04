Тренер заявил, что биатлонистке Аввакумовой мешали вернуться в сборную Южной Кореи

Аввакумова пропустила два последних международных сезона. В сборную Южной Кореи уроженка Великого Устюга перешла перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане, но после их окончания решила сменить команду. Рассматривался вариант ее выступления за сборную Сербии, однако переход заблокировал Международный союз биатлонистов (IBU), который счел, что спортсменка не доказала тесную связь с этой страной.

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Екатерина Аввакумова намерена возобновить выступление за сборную Южной Кореи по биатлону, однако в национальной федерации есть силы, не желающие видеть в команде натурализованных спортсменов. Об этом ТАСС рассказал муж и тренер биатлонистки Вячеслав Никифоров.

"Сейчас Катя находится в Корее, - рассказал Никифоров. - Зимой президент южнокорейской федерации и ее генеральный секретарь предложили ей приехать на отборочные соревнования в олимпийскую команду. Она выиграла обе дистанции, но результаты этих соревнований утверждать не хотели. Дело в том, что в корейской сборной есть два противоборствующих лагеря: один поддерживает присутствие русских спортсменов и специалистов, другой - категорически против".

"Кате хотели приписать 20 штрафных минут в индивидуальной гонке. Начались судебные тяжбы, которые шли около трех месяцев. В итоге результаты оставили и ее утвердили в команде. Письмо о включении в команду ей прислали в июле", - добавил он.

Огромное желание выступать

Никифоров отметил, что Аввакумова оказалась в сложной ситуации: после ужесточения правил IBU переход в другую команду невозможен, возвращение в сборную России также сопряжено с большими трудностями. Поэтому единственным на сегодня вариантом продолжения карьеры является выступление за Южную Корею.

"Екатерина продолжает работать, у нее очень большая мотивация, - отметил он. - Попадая в такие тяжелые ситуации, спортсмены либо ломаются и завершают карьеру, либо становятся сильнее. Ей пришлось через многое пройти. Особенно тяжело было после Олимпиады, я год занимался тем, что пытался вернуть ей желание тренироваться. Сейчас у нее голод до тренировок и огромное желание выступать".

"Она готова начать даже с Кубка IBU, если ее не пустят на Кубок мира. Каждый старт она воспринимает как вызов", - подчеркнул он.

Аввакумовой 29 лет, в сборную Южной Кореи она перешла вместе с еще двумя российскими биатлонистами - Тимофеем Лапшиным и Анной Фролиной (Булыгиной), которые продолжали выступать за сборную Южной Кореи после Олимпиады. Лучшим результатом Аввакумовой является пятое место на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене.