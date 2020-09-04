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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер группы Плющенко сообщил, что 11-летняя Титова изучает четверные прыжки

Спортсменка перешла в группу Плющенко от Этери Тутберидзе в 2019 году

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ученица Евгения Плющенко российская фигуристка Софья Титова занимается изучением четверных прыжков и тройного акселя. Об этом журналистам сообщил тренер академии Плющенко Дмитрий Михайлов.

"Софа в отличном состоянии, поставили две новые программы, - сказал Михайлов. - Изучаем тройной аксель, четверные. Она пока нигде не выступает, только накатываемся".

Титова перешла в группу Плющенко от Этери Тутберидзе в 2019 году. 11-летняя фигуристка является победительницей первенства России в младшей возрастной группе.

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Зимние олимпийские виды спорта
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