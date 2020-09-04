Гендиректор ФК "Родина" назвал условие победы команды над "Спартаком" в Кубке России

В пятницу в Москве прошла жеребьевка группового этапа Кубка России. По ее итогам в одну группу в Кубке России попали московские "Спартак" и "Родина", а также красноярский "Енисей".

"В клубе все довольны, - сказал Архипов. - Сыграем с одним из топ-клубов РПЛ, будем готовиться с особым усердием. Для команды, футболистов это будет очень хороший опыт. Обязательно проконсультируемся с бывшими спартаковцами, которые входят в наш тренерский штаб, Александром Филимоновым, Максимом Калиниченко, Александром Павленко; последний у нас еще выходит на поле как играющий тренер, правда сейчас травмировался - если поправится, рассчитываем на него в матче против "Спартака".

"Мы реально смотрим на вещи. Не исключаю, что против нас "Спартак" может выставить не основной состав. Это хороший шанс для нашей команды, в любом случае в каждом матче будем играть на победу", - добавил гендиректор "Родины".

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения Кубка России, согласно которому вместо стадии 1/32 и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них собраны по одной команде от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и ПФЛ, которые сыграют между собой по одному матчу. Победитель каждой из 10 групп выходит в 1/8 финала, с этой стадии начнут выступление в турнире команды, выступающие в еврокубках - санкт-петербургский "Зенит", "Краснодар", "Ростов", московские "Локомотив", ЦСКА и "Динамо".