Тарханов: "Енисей" рад, что сыграет со "Спартаком" в Кубке России по футболу

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Красноярский "Енисей" доволен итогами жеребьевки Бетсити - Кубка России по футболу, по результатам которой команде предстоит принять на своем поле московский "Спартак". Об этом ТАСС сообщил главный тренер "Енисея" Александр Тарханов.
Жеребьевка группового этапа Кубка России состоялась в пятницу. "Енисей" попал в одну группу со "Спартаком" и столичной "Родиной".
"Для Красноярска хороший жребий, что в город приедет "Спартак". Главное, чтобы народу разрешили прийти. На матче с "Крыльями Советов" было четыре тысячи зрителей, еще много людей стояло за стадионом. Если дадут добро заполнить на 25 процентов арену, уже будет хорошо", - отметил Тарханов.
"На "Спартак" в любом случае народ захочет прийти, даже если они соберутся приехать не основным составом. С руководством клуба пока не общался. С командой сейчас в аэропорту, летим на календарный матч в Астрахань", - добавил собеседник агентства.
Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадии 1/32 и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них собраны по одной команде от РПЛ, Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые сыграют между собой по одному матчу.
"К новому формату Кубка России отношусь положительно. Команды второго лиги оба матча примут в своих городах, мы - премьер-лигу, интересный турнир. Во всех играх будем играть основным составом, задача хорошо выступить", - заключил Тарханов.