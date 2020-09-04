Тарханов: "Енисей" рад, что сыграет со "Спартаком" в Кубке России по футболу

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Красноярский "Енисей" доволен итогами жеребьевки Бетсити - Кубка России по футболу, по результатам которой команде предстоит принять на своем поле московский "Спартак". Об этом ТАСС сообщил главный тренер "Енисея" Александр Тарханов.

Жеребьевка группового этапа Кубка России состоялась в пятницу. "Енисей" попал в одну группу со "Спартаком" и столичной "Родиной".

"Для Красноярска хороший жребий, что в город приедет "Спартак". Главное, чтобы народу разрешили прийти. На матче с "Крыльями Советов" было четыре тысячи зрителей, еще много людей стояло за стадионом. Если дадут добро заполнить на 25 процентов арену, уже будет хорошо", - отметил Тарханов.