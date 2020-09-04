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Футбол в России

"Спартак" обратился в "Аталанту" по вопросу солидарных выплат за трансфер Миранчука

Футболист, который является воспитанником "Локомотива", перед переходом в школу красно-зеленых вместе с братом Антоном занимался в академии "Спартака"
Алексей Миранчук Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алексей Миранчук
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Академия московского футбольного клуба "Спартак" обратилась в итальянскую "Аталанту" по вопросу солидарных выплат за трансфер полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.

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30 августа "Локомотив", за который Миранчук выступал с 2013 года, объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о переходе игрока в "Аталанту". Футболист, который является воспитанником "Локомотива", перед переходом в школу красно-зеленых вместе с братом Антоном занимался в академии "Спартака".

"Академия "Спартака" подала документы для получения солидарных выплат за воспитание Алексея Миранчука", - сказал Фетисов.

Миранчук в составе железнодорожников стал чемпионом России, двукратным серебряным и бронзовым призером, трижды становился обладателем Кубка России и один раз - Суперкубка России. Всего в составе "Локомотива" он провел 228 матчей во всех турнирах, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач.

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