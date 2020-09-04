"Спартак" обратился в "Аталанту" по вопросу солидарных выплат за трансфер Миранчука

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Академия московского футбольного клуба "Спартак" обратилась в итальянскую "Аталанту" по вопросу солидарных выплат за трансфер полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.

30 августа "Локомотив", за который Миранчук выступал с 2013 года, объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о переходе игрока в "Аталанту". Футболист, который является воспитанником "Локомотива", перед переходом в школу красно-зеленых вместе с братом Антоном занимался в академии "Спартака".

"Академия "Спартака" подала документы для получения солидарных выплат за воспитание Алексея Миранчука", - сказал Фетисов.

Миранчук в составе железнодорожников стал чемпионом России, двукратным серебряным и бронзовым призером, трижды становился обладателем Кубка России и один раз - Суперкубка России. Всего в составе "Локомотива" он провел 228 матчей во всех турнирах, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач.