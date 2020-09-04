СМИ: футболист "Барселоны" Суарес договорился о подписании контракта с "Ювентусом"

ТАСС, 4 сентября. Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес договорился о подписании контракта с итальянским футбольным клубом "Ювентус". Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналист радиостанции BBC 5 Гильем Балаге.

По информации источника, переход Суареса из "Барселоны" в "Ювентус" никак не повлияет на решение аргентинца Лионеля Месси по поводу будущего в каталонском клубе. Также, согласно Балаге, клуб выплатит 33-летнему уругвайцу неустойку за один оставшийся по контракту сезон. В минувшем сезоне Суарес провел 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.