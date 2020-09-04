СМИ: футболист "Барселоны" Суарес договорился о подписании контракта с "Ювентусом"

ТАСС, 4 сентября. Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес договорился о подписании контракта с итальянским футбольным клубом "Ювентус". Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналист радиостанции BBC 5 Гильем Балаге.
По информации источника, переход Суареса из "Барселоны" в "Ювентус" никак не повлияет на решение аргентинца Лионеля Месси по поводу будущего в каталонском клубе. Также, согласно Балаге, клуб выплатит 33-летнему уругвайцу неустойку за один оставшийся по контракту сезон. В минувшем сезоне Суарес провел 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.
Not true that the future of Leo Messi is linked to Suarez’s. The Uruguayan has all agreed with Juve and that does no affect what Leo will decide. Pay off with FCB is slowing things down: instead of the 2 years left of his contract (one optional) Suarez happy to be paid just one pic.twitter.com/ywsHxmKwKa— Guillem Balague (@GuillemBalague) September 4, 2020
Ранее сообщалось, что новый главный тренер "Барселоны" Роналд Куман уведомил Суареса, что не рассчитывает на него в предстоящем сезоне.
Суарес перешел в "Барселону" в 2014 году. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА.
Также он выступал за уругвайский "Насьональ", нидерландские "Гронинген", "Аякс" и английский "Ливерпуль". В составе сборной Уругвая Суарес провел 113 матчей (пятый результат в истории), забив 59 мячей (лучший бомбардир в истории сборной), с национальной командой форвард стал победителем Кубка Америки.