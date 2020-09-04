Гендиректор "Уфы": новый формат Кубка России не сделает турнир легким для клубов РПЛ

По результатам жеребьевки группового этапа Бетсити - Кубка России, которая прошла в пятницу в Москве, уфимский клуб встретится с московским "Чертаново" и "Ленинградцем" из Ленинградской области. Точные даты матчей станут известны позднее.

"В этом году формат Кубка России изменился в лучшую сторону, - сказал Шайбеков. - На стадиях, когда команды из низших дивизионов встречаются с представителем элиты, они всегда могут дать бой более сильным клубам. Тем более команды из ФНЛ и ПФЛ проведут свои матчи дома. Очень интересное противостояние будет против молодой команды "Чертаново", "Ленинградец" - новый самобытный клуб, просто не будет никому. "Уфа" будем играть на победу в обеих встречах, постараемся пройти как можно выше по турнирной сетке".

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения Кубка России, согласно которому вместо стадии 1/32 и 1/16 финала будут сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них будет по одной команде от РПЛ, Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ - один матч на выезде, один на своем поле, клубы ПФЛ - оба матча дома.

Победитель каждой из 10 групп выходит в 1/8 финала, с этой стадии начнут выступление в турнире команды, принимающие участие в еврокубках, это санкт-петербургский "Зенит", "Краснодар", "Ростов", московские "Локомотив", ЦСКА и "Динамо".