Отец Месси заявил, что пункт в контракте игрока об отступных в €700 млн неприменим

ТАСС, 4 сентября. Пункт в контракте аргентинского нападающего Лионеля Месси с испанским футбольным клубом "Барселона" об отступных в размере €700 млн неприменим, начиная с конца сезона-2019/20. Об этом написал отец Месси Хорхе Орасио Месси в письме, направленном руководству Ла Лиги, его текст приводит газета Marca .

"Мы не знаем, какой именно контракт они проанализировали и на каких основаниях они пришли к выводу, что "положение о прекращении" применимо в случае, если игрок решит использовать одностороннее расторжение, начиная с конца сезона-2019/20. Это очевидная ошибка с их стороны. Очевидно, что компенсация в размере €700 млн, предусмотренных в указанном пункте, неприменима", - говорится в письме.

Позднее в пятницу журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо опубликовал официальное письмо руководства Ла Лиги, в котором говорится, что пункт об отступных находится в силе, несмотря на претензии, выраженные отцом футболиста.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.