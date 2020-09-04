Гендиректор "Рубина": новый формат Кубка России повысит зрительский интерес к турниру

"Новый формат довольно интересный, уверен, что изменения приведут к повышению зрительского интереса к турниру, - считает Сайманов. - Если говорить о нашей группе, то соперники крепкие, с именем. Ну, и география наших перелетов, наверное, самая обширная среди всех остальных участников элитного раунда, нам не впервой в кубке играть на Дальнем Востоке. Что касается состава, то здесь решение полностью за главным тренером".

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадии 1/32 и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них собраны по одной команде от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые сыграют между собой по одному матчу. Клубы РПЛ оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ - один матч на выезде, один на своем поле, клубы ПФЛ - оба матча дома. Победитель каждой из 10 групп выходит в 1/8 финала, с этой стадии начнут выступление в турнире команды, принимающие участие в еврокубках.