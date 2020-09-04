Итальянский футбольный клуб "Аталанта" официально представил Алексея Миранчука

Сделка была закрыта после прохождения игроком медобследования. 30 августа московский "Локомотив", за который Миранчук выступал с 2013 года, объявил о достижении принципиальной договоренности о переходе игрока в "Аталанту". В данный момент 24-летний полузащитник травмирован, 1 сентября врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что через две-три недели игрок может вернуться к тренировкам в общей группе. В "Аталанте" Миранчук будет выступать под 59-м номером, под которым играл и за железнодорожников.

Миранчук является воспитанником "Локомотива", в составе железнодорожников он стал чемпионом России, двукратным серебряным и бронзовым призером, трижды становился обладателем Кубка России и один раз - Суперкубка России. Всего в составе "Локомотива" он провел 228 матчей во всех турнирах, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач.

За сборную России Миранчук провел 25 матчей, забив пять голов. В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

"Аталанта" по итогам минувшего сезона чемпионата Италии заняла третье место в турнирной таблице, завоевав второй год подряд право на участие в Лиге чемпионов. Также клуб добрался до 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступил французскому "Пари Сен-Жермен" (1:2). Старт чемпионата Италии запланирован на 19 сентября.