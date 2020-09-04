Двенадцатилетняя ученица Плющенко Жилина исполнила четверной тулуп на первенстве Москвы

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Ученица тренера Евгения Плющенко фигуристка Вероника Жилина исполнила четверной тулуп в произвольной программе на первенстве Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Косторная вслед за Трусовой перешла от Тутберидзе к Плющенко

Новый оборот. Косторная вслед за Трусовой перешла от Тутберидзе к Плющенко

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Девушки представляют произвольные программы в рамках турнира в пятницу. 12-летняя Жилина смогла чисто приземлить прыжок, по сумме программ она набрала 196,92 балла.

Жилина - победительница первенства России - 2020 среди фигуристок младшего возраста (в старшей возрастной группе). В нынешнее межсезонье фигуристка перешла в группу Плющенко от Этери Тутберидзе.