Мемориальная доска в честь хоккеиста Владимира Крутова открыта в Химках

ТАСС, 4 сентября. Торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Владимира Крутова состоялась в Химках. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Открытие мемориальной доски приурочено к 60-летию со дня рождения Крутова, она установлена на фасаде дома, в котором он жил, по адресу Спартаковская улица, 7.
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель главы администрации городского округа Химки Дмитрий Кайгородов, члены семьи Крутова, его партнеры по знаменитой пятерке в ЦСКА и сборной СССР - Сергей Макаров, Алексей Касатонов и Вячеслав Фетисов и другие ветераны отечественного хоккея.
Крутов является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР, еще один раз он завоевал серебряные медали Олимпиады. Также Крутов пять раз становился чемпионом мира и по разу - серебряным и бронзовым призером турнира.
На клубном уровне Крутов на протяжении 12 лет выступал за ЦСКА, в Национальной хоккейной лиге играл за "Ванкувер", также он представлял швейцарский "Цюрих", шведские "Эстерсунд" и "Брунфло". В составе армейцев Крутов с 1979 по 1989 год выигрывал чемпионат СССР, дважды победил в Кубке СССР. В 1987 году стал обладателем приза "Золотая клюшка", который вручается лучшему хоккеисту Европы.
Крутов умер 6 июня 2012 года в возрасте 52 лет.