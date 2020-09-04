Мемориальная доска в честь хоккеиста Владимира Крутова открыта в Химках

ТАСС, 4 сентября. Торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Владимира Крутова состоялась в Химках. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

60 лет назад родился двукратный чемпион ОИ по хоккею Владимир Крутов

Настоящий армеец. 60 лет назад родился двукратный чемпион ОИ по хоккею Владимир Крутов

Открытие мемориальной доски приурочено к 60-летию со дня рождения Крутова, она установлена на фасаде дома, в котором он жил, по адресу Спартаковская улица, 7.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель главы администрации городского округа Химки Дмитрий Кайгородов, члены семьи Крутова, его партнеры по знаменитой пятерке в ЦСКА и сборной СССР - Сергей Макаров, Алексей Касатонов и Вячеслав Фетисов и другие ветераны отечественного хоккея.

Крутов является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР, еще один раз он завоевал серебряные медали Олимпиады. Также Крутов пять раз становился чемпионом мира и по разу - серебряным и бронзовым призером турнира.

На клубном уровне Крутов на протяжении 12 лет выступал за ЦСКА, в Национальной хоккейной лиге играл за "Ванкувер", также он представлял швейцарский "Цюрих", шведские "Эстерсунд" и "Брунфло". В составе армейцев Крутов с 1979 по 1989 год выигрывал чемпионат СССР, дважды победил в Кубке СССР. В 1987 году стал обладателем приза "Золотая клюшка", который вручается лучшему хоккеисту Европы.

Крутов умер 6 июня 2012 года в возрасте 52 лет.