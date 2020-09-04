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Фигурное катание

Акатьева второй в мире исполнила тройной аксель и четверной прыжок в одной программе

Первая успешная попытка выполнения этих технических приемов принадлежит 14-летней американке Алисе Лью
Софья Акатьева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Софья Акатьева
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Воспитанница Этери Тутберидзе российская фигуристка Софья Акатьева, выступившая на первенстве Москвы, второй в истории женского одиночного катания чисто выполнила четверной прыжок и тройной аксель в ходе одной программы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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13-летняя фигуристка в пятницу выступила с произвольной программой на первенстве Москвы. В ходе проката Акатьева приземлила четверной тулуп и тройной аксель, по сумме программ она набрала 210,21 балла.

Ранее к исполнению подобный контент заявляли другая россиянка Елизавета Туктамышева и японка Рика Кихира (вместо тулупа пыталась выполнить сальхов), однако ни одной из них не удалось сделать оба прыжка безошибочно. Первая успешная попытка выполнения тройного акселя и четверного прыжка (лутца) принадлежит 14-летней американке Алисе Лью.

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