Двенадцатилетняя фигуристка Берестовская выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Ученица тренера Сергея Давыдова российская фигуристка Елизавета Берестовская исполнила четверной тулуп в произвольной программе на первенстве Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Девушки представили произвольные программы в рамках турнира в пятницу. 12-летняя Берестовская чисто приземлила прыжок и набрала по сумме программ 195,52 балла.
Берестовская - серебряный призер первенства России - 2020 среди фигуристок младшего возраста (в старшей возрастной группе).