Двенадцатилетняя фигуристка Берестовская выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Ученица тренера Сергея Давыдова российская фигуристка Елизавета Берестовская исполнила четверной тулуп в произвольной программе на первенстве Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.