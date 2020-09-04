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Фигурное катание

Двенадцатилетняя фигуристка Берестовская выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы

По сумме программ ученица тренера Сергея Давыдова набрала 195,52 балла

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Ученица тренера Сергея Давыдова российская фигуристка Елизавета Берестовская исполнила четверной тулуп в произвольной программе на первенстве Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Девушки представили произвольные программы в рамках турнира в пятницу. 12-летняя Берестовская чисто приземлила прыжок и набрала по сумме программ 195,52 балла.

Берестовская - серебряный призер первенства России - 2020 среди фигуристок младшего возраста (в старшей возрастной группе).

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