Софья Акатьева стала победительницей первенства Москвы по фигурному катанию

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Воспитанница Этери Тутберидзе Софья Акатьева выиграла первенство Москвы по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования прошли во дворце спорта "Мегаспорт".
По итогам короткой и произвольной программ 13-летняя Акатьева набрала 210,21 балла.
Второе место заняла 12-летняя представительница академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Вероника Жилина (196,92), ранее она тренировалась в группе Тутберидзе.
Третьей стала 12-летняя Елизавета Берестовская из ЦСКА (195,52).