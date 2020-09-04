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Фигурное катание

Софья Акатьева стала победительницей первенства Москвы по фигурному катанию

По итогам короткой и произвольной программ 13-летняя воспитанница Этери Тутберидзе набрала 210,21 балла
Софья Акатьева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Софья Акатьева
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Воспитанница Этери Тутберидзе Софья Акатьева выиграла первенство Москвы по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования прошли во дворце спорта "Мегаспорт".

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По итогам короткой и произвольной программ 13-летняя Акатьева набрала 210,21 балла.

Второе место заняла 12-летняя представительница академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Вероника Жилина (196,92), ранее она тренировалась в группе Тутберидзе.

Третьей стала 12-летняя Елизавета Берестовская из ЦСКА (195,52).

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