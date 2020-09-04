Футболист "Спартака" Александр Кокорин тренируется в общей группе без ограничений

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий столичного футбольного клуба "Спартак" Александр Кокорин на данный момент тренируется в общей группе без ограничений. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

Футболист "Спартака" Кокорин заявил, что не хочет спешить с выходом на поле из-за травмы

Кокорин перешел в "Спартак" в начале августа, но еще ни разу не сыграл за красно-белых из-за травмы.

"Кокорин тренируется в общей группе без ограничений. То, когда он сыграет, зависит от решения тренерского штаба", - сказал Фетисов.

В прошлом сезоне Кокорин выступал за "Сочи", куда он перешел в аренду из "Зенита". В 10 матчах за "Сочи" Кокорин забил семь мячей.