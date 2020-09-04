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Футбол в России

Футболист "Зенита" Барриос опроверг информацию об уходе из клуба

Полузащитник заявил, что счастлив в петербургском клубе

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Информация об уходе полузащитника футбольного клуба "Зенит" Вилмара Барриоса в английский "Брайтон" является слухом. Об этом игрок сообщил ТАСС.

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Ранее о возможном уходе Барриоса написала испанская газета Don Balon.

"Не верьте слухам, я счастлив в "Зените" и в Санкт-Петербурге. Мы с моей семьей отлично адаптировались в городе", - сказал Барриос.

"Я полностью сконцентрирован на том, чтобы завоевать еще больше трофеев и отлично выступить в Лиге чемпионов с этим клубом", - добавил он.

Барриос выступает за "Зенит" с февраля прошлого года, став двукратным чемпионом России, а также победителем кубка и суперкубка страны.

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