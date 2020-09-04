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Тур де Франс

Бельгиец ван Арт во второй раз выиграл этап на "Тур де Франс" - 2020

Велогонщик преодолел дистанцию седьмого этапа за 3 часа 32 минуты 3 секунды
Ваут ван Арт EPA-EFE/Stuart Franklin / Pool
Описание
Ваут ван Арт
© EPA-EFE/Stuart Franklin / Pool

ТАСС, 4 сентября. Бельгиец Ваут ван Арт из команды Team Jumbo-Visma выиграл седьмой этап шоссейной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 168 км за 3 часа 32 минуты 3 секунды.

До этого ван Арт стал лучшим на пятом этапе веломногодневки. Вторым к финишу пришел норвежец Эдвальд Боассон Хаген из команды NTT, третьим - француз Бриан Кокар из Vital Concept. Россиянин Ильнур Закарин (ССС Team) финишировал 89-м (+3.43), Сиваков (Ineos) - 141-м (+15.54).

Первую строчку в общем зачете сохранил британец Адам Йейтс из Mitchelton-Scott (30:36.00), вторым идет словенец Примож Роглич из Team Jumbo-Visma (+0.03), третьим - француз Гийом Мартен из Cofidis (+0.09). Закарин идет 44-м (+16.19), Сиваков занимает последнее, 172-е место (+1:55.54).

Восьмой этап по горной местности протяженностью 141 км пройдет 5 сентября.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.

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