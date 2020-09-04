Футболист "Спартака" Крал не будет проходить карантин из-за коронавируса в сборной Чехии

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисту "Спартака" Алексу Кралу не придется проходить карантин после возвращения в Россию из-за случая заражения коронавирусом у члена персонала сборной Чехии. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

Крал был вызван в чешскую команду на матчи Лиги наций против команд Словакии 4 сентября и Шотландии 7 сентября.

"Федерация футбола Чехии прислала письмо всем клубам, из которых в сборную были вызваны игроки, в том числе и нам. В письме было сказано, что один человек из персонала заболел. На момент получения нами письма все игроки сдали два теста, результаты которых отрицательные, поэтому никакого карантина не будет. Как и любой прибывший из-за рубежа, Крал должен сдать тест по возвращении в Россию", - сказал Фетисов.

Крал провел все шесть матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге. В седьмом туре "Спартак" на выезде встретится с ЦСКА 13 сентября.