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Фигурное катание

Фигуристка Акатьева рассказала, какой четверной прыжок будет учить в новом сезоне

13-летняя воспитанница Этери Тутберидзе рассчитывает, что в конце сезона сможет освоить четверной сальхов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Софья Акатьева намерена выучить четверной сальхов к концу нынешнего сезона. Об этом она сообщила журналистам.

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Софья Акатьева стала победительницей первенства Москвы по фигурному катанию

В пятницу 13-летняя Акатьева стала победительницей первенства Москвы среди юниоров. В короткой программе фигуристка исполнила тройной аксель, в произвольной - аксель и четверной тулуп.

"В начале сезона заходила в четверной сальхов, - сказала она. - Пока не получается на выезд, но в конце сезона, думаю, постараюсь выучить".

Акатьева занимается в группе Этери Тутберидзе.

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