Фигуристка Акатьева рассказала, какой четверной прыжок будет учить в новом сезоне

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Софья Акатьева намерена выучить четверной сальхов к концу нынешнего сезона. Об этом она сообщила журналистам.

На эту тему

В пятницу 13-летняя Акатьева стала победительницей первенства Москвы среди юниоров. В короткой программе фигуристка исполнила тройной аксель, в произвольной - аксель и четверной тулуп.

"В начале сезона заходила в четверной сальхов, - сказала она. - Пока не получается на выезд, но в конце сезона, думаю, постараюсь выучить".

Акатьева занимается в группе Этери Тутберидзе.