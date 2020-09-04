Лионель Месси заявил, что останется в "Барселоне" на один сезон

Ранее испанское издание As сообщало, что 33-летний аргентинец намерен покинуть команду после разговора с новым главным тренером Рональдом Куманом. 27 августа президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что готов уйти со своего поста, если Месси пообещает остаться в клубе.

"Я говорил весь год, что хочу уйти, и был уверен в этой возможности, президент (Хосеп Бартомеу - прим. ТАСС) всегда отвечал, что в конце сезона я смогу решить, останусь или нет, но он не сдержал свое слово, - сказал Месси. - Теперь они цепляются за то, что я не сказал этого до 10 июня, но после этой даты мы приняли решение продолжить чемпионат Испании во время этого ужасного коронавируса, и эта инфекция изменила весь сезон. Это та причина, по которой я собираюсь остаться в клубе. Президент сказал мне, что единственный способ уйти - это заплатить отступные в размере €700 миллионов, а это невозможно".

Аргентинец отметил, что, несмотря на его желание закончить карьеру в "Барселоне", к мыслям об уходе его подтолкнули болезненные поражения в Лиге чемпионов последних трех лет. "Был другой способ - установить правоту в суде, но я бы никогда не пошел в суд против "Барселоны", потому что это клуб, который я люблю, клуб всей моей жизни, "Барселона" дала мне все, и я отдал ей все. Я смотрю дальше и хочу соревноваться на высшем уровне, выигрывать титулы в Лиге чемпионов. По крайней мере, бороться за это, а не терпеть крах, как это было в Риме, Ливерпуле или Лиссабоне, все это заставило меня задуматься об уходе", - добавил Месси.

Нападающий подчеркнул, что на огромное влияние на его решение оказала семья: "Вся моя семья плакала, мои дети не хотели уезжать из Барселоны и не хотели менять школу. Нет ничего плохого в желании уйти, это нужно было мне, это было нужно клубу, и так было хорошо для всех. Я собирался искать новые цели и новые задачи, но завтра вернусь обратно, потому что здесь, в Барселоне, у меня есть все".

"Это был тяжелый год, я много пережил на тренировках, во время игр и в раздевалке. Нам недостаточно выиграть Лигу чемпионов, собственно, я и сейчас не знаю, что будет. Есть новый тренер и новая идея, это хорошо. Но мы должны увидеть, как команда отреагирует на перемены и даст ли это нам возможность конкурировать", - заключил Месси.

Карьера Месси в "Барселоне"

Месси является воспитанником "Барселоны", его дебют за основную команду состоялся в 2004 году. Аргентинец является 10-кратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.