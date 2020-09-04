{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

Лионель Месси заявил, что останется в "Барселоне" на один сезон

По словам аргентинца, президент клуба Хосеп Бартомеу сказал ему, что единственный способ уйти - это заплатить отступные в размере €700 миллионов
Лионель Месси EPA-EFE/Alberto Estevez
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/Alberto Estevez

ТАСС, 4 сентября. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси останется в испанском футбольном клубе "Барселона". Об этом футболист заявил в интервью порталу Goal.

На эту тему
Месси уведомил руководство "Барселоны" о намерении покинуть клуб

Ранее испанское издание As сообщало, что 33-летний аргентинец намерен покинуть команду после разговора с новым главным тренером Рональдом Куманом. 27 августа президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что готов уйти со своего поста, если Месси пообещает остаться в клубе.

"Я говорил весь год, что хочу уйти, и был уверен в этой возможности, президент (Хосеп Бартомеу - прим. ТАСС) всегда отвечал, что в конце сезона я смогу решить, останусь или нет, но он не сдержал свое слово, - сказал Месси. - Теперь они цепляются за то, что я не сказал этого до 10 июня, но после этой даты мы приняли решение продолжить чемпионат Испании во время этого ужасного коронавируса, и эта инфекция изменила весь сезон. Это та причина, по которой я собираюсь остаться в клубе. Президент сказал мне, что единственный способ уйти - это заплатить отступные в размере €700 миллионов, а это невозможно".

Аргентинец отметил, что, несмотря на его желание закончить карьеру в "Барселоне", к мыслям об уходе его подтолкнули болезненные поражения в Лиге чемпионов последних трех лет. "Был другой способ - установить правоту в суде, но я бы никогда не пошел в суд против "Барселоны", потому что это клуб, который я люблю, клуб всей моей жизни, "Барселона" дала мне все, и я отдал ей все. Я смотрю дальше и хочу соревноваться на высшем уровне, выигрывать титулы в Лиге чемпионов. По крайней мере, бороться за это, а не терпеть крах, как это было в Риме, Ливерпуле или Лиссабоне, все это заставило меня задуматься об уходе", - добавил Месси.

Нападающий подчеркнул, что на огромное влияние на его решение оказала семья: "Вся моя семья плакала, мои дети не хотели уезжать из Барселоны и не хотели менять школу. Нет ничего плохого в желании уйти, это нужно было мне, это было нужно клубу, и так было хорошо для всех. Я собирался искать новые цели и новые задачи, но завтра вернусь обратно, потому что здесь, в Барселоне, у меня есть все".

"Это был тяжелый год, я много пережил на тренировках, во время игр и в раздевалке. Нам недостаточно выиграть Лигу чемпионов, собственно, я и сейчас не знаю, что будет. Есть новый тренер и новая идея, это хорошо. Но мы должны увидеть, как команда отреагирует на перемены и даст ли это нам возможность конкурировать", - заключил Месси.

Карьера Месси в "Барселоне"

Месси является воспитанником "Барселоны", его дебют за основную команду состоялся в 2004 году. Аргентинец является 10-кратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.

На эту тему
Технический директор "Барселоны" заявил, что клуб хочет строить новую команду с Месси

В составе сборной Аргентины Месси завоевал золото Олимпийских игр 2008 года, серебро чемпионата мира 2014 года (был признан лучшим игроком турнира), стал трехкратным серебряным призером Кубка Америки, а также бронзовым призером турнира.

Месси 13 раз был включен в символическую сборную года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Ему принадлежит рекорд по количеству голов за один календарный год (91 гол в 2012 году). На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.

Летние олимпийские виды спорта
Велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
Спортсмену было 22 года
Читать полностью